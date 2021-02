Bollo gratis in Liguria per i nuovi camion a Gnl che sono stati immatricolati nel 2021

Chi con il nuovo anno ha acquistato e immatricolato un nuovo camion alimentato a Gnl (Gas naturale liquefatto) in Liguria non pagherà il bollo regionale. L’esenzione del pagamento delle accise regionali sui carburanti, proposta dal capogruppo della Lega in consiglio regionale, Stefano Mai e approvato all’unanimità in commissione Affari generali e bilancio, si applica ai veicoli nuovi e immatricolati per la prima volta nel 2021, destinati al trasporto merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate.