Blocco totale dei diesel Euro4 in Lombardia: Legambiente a gamba tesa contro lo smog

Blocco totale dei mezzi diesel Euro4 in Lombardia: è questo il provvedimento richiesto (insieme al divieto di spandimento di liquami zootecnici in inverno che, anche non tutti lo sanno, rappresenta una delle principali cause dell’inquinamento dell’atmosfera) da Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia per frenare la salita di polveri sottili registrata nel capoluogo di regione oltre che in diverse altre aree, con le centraline dell’Arpa che hanno registrato lo sforamento dei livelli di polveri sottili per cinque giorni consecutivi, facendo scattare le misure di emergenza per il contenimento dello smog. “Ci risiamo, come spesso è accaduto, il cambiamento delle condizioni meteorologiche, con il fenomeno dell’alta pressione che stazionerà sulla nostra regione per i prossimi giorni, unito al maggior uso dei mezzi privati per gli spostamenti a causa della pandemia, stanno facendo risalire le polveri sottili in gran parte della nostra Regione”, sottolinea Barbara Meggetto. “D’altro canto, era chiaro che con l’emergenza sanitaria doveva essere assunto un maggior impegno nella lotta all’inquinamento, programmando meglio e diversamente gli spostamenti. Al meteo non si comanda, per questo torniamo a ribadire la necessità di agire preventivamente sulla riduzione delle emissioni”.