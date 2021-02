Assopetroli v’invita a prendere un caffè. Per capire quali strade seguirà Mario Draghi…

Prendere un caffè con altre persone può essere l’occasione per “staccare” per una breve pausa dal lavoro, magari interrompendo una guida al volante di un’auto o di un mezzo pesante che si protrae da diverse ore, sgranchendosi le gambe, facendo fare quattro chiacchiere con qualcuno, magari sul “tema del giorno”. Prendere un caffè con i responsabili di Assopetroli-Assoenergia può servire invece a capire addirittura che strada prenderà il Paese sotto la guida del nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. Il tutto grazie a “Un Caffè con…”, ciclo di incontri online promosso da Assopetroli-Assoenergia per aprire le porte al pubblico e rafforzare il proprio contatto sempre più diretto con gli associati, i diversi stakeholder provenienti dal mondo delle istituzioni, delle altre associazioni di categoria, dei think tank e dei media. Incontri che prevedono lo speech-intervista a uno o più ospiti con il coinvolgimento attivo di quanti intenderanno intervenire nel corso del dibattito che seguirà (<a href=”http://rebrand.ly/caffecon

“>per seguire l’iniziativa online sarà necessario registrarsi qui) e che mercoledì 24 febbraio, alle 14.30, chiunque potrà seguire “via un webinar” discutendo sul tema: “Il Governo Draghi tra assetto politico e Piano di ripresa”. Un talk, che sarà in seguito mandato in onda anche su Radio Radicale, partner dell’iniziativa, al quale prenderanno parte Mario De Pizzo, inviato politico del Tg1, Michele Governatori, conduttore di “Derrick” su Radio Radicale, Andrea Rossetti e Sebastiano Gallitelli, rispettivamente presidente e segretario generale Assopetroli-Assoenergia. A moderare sarà Paolo Esposito, responsabile relazioni istituzionali Assopetroli-Assoenergia.