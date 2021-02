Aperte le prenotazioni per i finanziamenti dei corsi di formazione nell’autotrasporto

Ha preso il via la corsa alla prenotazione dei finanziamenti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la formazione delle imprese di autotrasporto. In “palio” ci sono contributi per un importo complessivo di 5 milioni di euro messi a disposizione dal decreto ministeriale del 23 gennaio scorso con il quale viene consentito alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi avente sede in Italia e loro raggruppamenti di presentare domanda per l’ottenimento di contributi finalizzati allo scopo. È possibile progettare e realizzare corsi aziendali su diversi tema, ad esclusione di quelli obbligatori, come quelli certificati sul Cronotachigrafo, sulla sicurezza del carico, dei corsi corsi Eco-drive e Guida Sicura e di Teamwork per il miglioramento del lavoro in azienda. Il Bando del ministero finanzia i corsi per una quota che arriva a coprire fino all’80 per cento dei costi sostenuti (e ovviamente rendicontat) relativamente alle voci costo docente, tutor, spese di trasferta, materiale didattico, utilizzo di aule costo dei dipendenti in formazione.