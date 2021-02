Dante Natali alla guida di Federmetano per vincere la corsa verso una mobilità pulita

È un futuro ricco di sfide quello che l’attende. Lo sa perfettamente Dante Natali, ingegnere chiamato ad assumere la presidenza di Federmetano. Ma sa anche, altrettanto bene, che le possibilità di avere un futuro migliore per tutti dipenderanno proprio dalle sfide che l’associazione saprà vincere, impegnandosi affinché al gas naturale, in tutte le sue declinazioni (Cng, Lng, biometano e bioLng), sia riconosciuto il ruolo che merita nel viaggio verso una mobilità ecologicamente ed economicamente sostenibile, in virtù delle enormi potenzialità che può dare l’utilizzo di questo vettore energetico, la cui filiera è un’eccellenza italiana. Forte della sua lunga esperienza nel settore del metano per autotrazione, Dante Natali ha ricevuto il testimone, alla guida di Federmetano, da Licia Balboni alla quale il neopresidente ha rivolto il proprio ringraziamento per quanto fatto durante il suo suo mandato “per traguardare una mobilità eco-compatibile, valorizzando e facendo crescere Federmetano e, dunque, il settore. “Obiettivi”, ha affermato il neopresidente, “che guideranno anche il mio operato. La Federazione continuerà infatti a promuovere sempre più l’utilizzo del metano per autotrazione, dialogando e confrontandosi con istituzioni e decisori politici per rendere il gas naturale maggiormente fruibile e rimuovere qualunque ostacolo possa interferire con una sua maggiore diffusione. Federmetano lavorerà affinché il biometano sia sempre più riconosciuto come soluzione vincente”.