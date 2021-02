File di trasportatori accalcati per fare il tampone: è così che si previene il contagio?

“Decine di persone accalcate in coda, a pochi centimetri di distanza l’una dall’altra, in attesa di essere sottoposte a un tampone per accertare l’eventuale contagio da Covid-19. È così, creando quegli assembramenti che da mesi tutti i virologi invitano a evitare, che si contrasta la diffusione del contagio? Così in realtà al virus si spalancano autentiche autostrade: basta che uno fra i tantissimi uomini fotografati in coda sia positivo e addio prevenzione”. Così un “testimone oculare” ha commentato la fotografia, da lui stesso scattata all’Autoporto di Vipiteno e inviata alla redazione di stradafacendo.tgcom24.it, che ha per soggetto un gruppo di decine di autotrasportatori fermati al valico per essere sottoposti al tampone, ma senza alcuna misura cautelare per tenerli distanziati. “Una situazione incredibile, siamo alla frutta”, è l’amaro commento a un’immagine cha parla da se testimoniando una gestione dell’emergenza che sembra andare esattamente nella direzione opposta a quella indicata dai virologi.

