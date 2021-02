Vietato uscire senza tampone negativo: il Tirolo prova a fermare la diffusione del nuovo virus

Un “carico” di possibili contagi della variante sudafricana del Covid-19 potrebbe “partire” dal Tirolo, dove si è registrata una notevole diffusione del “nuovo” virus? È proprio per impedire che dal Land austriaco si diffonda una nuova ondata di pandemia che il governo austriaco ha deciso che li abitanti del Tirolo potranno lasciare il territorio solo con un tampone negativo e effettuato entro le 48 ore precedenti. Le restrizioni alle uscite resteranno in vigore per i prossimi dieci giorni, con1200 tra poliziotti e soldati impegnati a controllare se chi esce ha effettivamente eseguito un test antigenico o molecolare. E con multe per chi verra’ sorpreso a uscire dal Tirolo senza aver rispettato le regole fino a 1450 euro. Tra i 44 punti di controllo alle ‘frontiere’ del Tirolo c’e’ anche il Brennero, al confine con l’Italia, ma al momento non si registrano disagi alla circolazione.