HD3, la formula di Continental per percorrere più chilometri consumando meno carburante

Una resa chilometrica aumentata del 10 per cento rispetto a quella della generazione precedente e un’efficienza nel consumo di carburante migliorata del 5 per cento. Sono questi i risultati raggiunti da Continental con il nuovo Conti Scandinavia HD3, pneumatico invernale capace di offrire un’ottima trazione sulla neve e un’eccellente aderenza sul bagnato. Una nuova evoluzione degli pneumatici per le stagioni più fredde frutto di decenni di grande esperienza di un continuo lavoro di ricerca nei laboratori che, ha affermato Hinnerk Kaiser, responsabile sviluppo pneumatici di Continental “svolge un ruolo decisivo nell’aumentare la sicurezza del conducente e aiuta a mantenere i veicoli sempre operativi, anche in condizioni estreme, offrendo tutta la trazione necessaria, senza compromettere il chilometraggio e la durata”. I progressi sono stati molteplici e hanno interessato diversi aspetti: “Abbiamo deciso di utilizzare una dose maggiore di gomma naturale in modo da migliorare ulteriormente la resistenza al rotolamento e massimizzare la flessibilità anche a basse temperature”, ha spiegato sempre Hinnerk Kaiser, “ottenendo una nuova mescola che offre un’ottima trazione nelle condizioni invernali più difficili, mentre la tecnologia delle lamelle a doppio stadio ha aumentato la sicurezza e ottimizzato la resistenza al rotolamento. Il risultato è uno pneumatico che garantisce un’usura omogenea, un chilometraggio più elevato e una maggiore durata”