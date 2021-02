B20: il forum di dialogo ufficiale del G20 è pronto ad ascoltare le indicazioni di Alis

Ci sono eventi che rappresentano un’occasione straordinaria, imperdibile per le imprese e le associazioni per contribuire a costruire il futuro, per indicare la strada da seguire per un “domani” più sostenibile. Il B20, il forum di dialogo ufficiale del G20, presieduto dall’Italia, con la comunità imprenditoriale globale che formulerà raccomandazioni di policy alla presidenza G20 su diversi settori per il sistema industriale e globale è uno di questi. Un appuntamento che vedrà protagonista anche Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, importante punto di riferimento riferimento per il “popolo” del trasporto e della logistica, “pronta a “confrontarsi su temi concreti di interesse per il mondo imprenditoriale”, come ha voluto sottolineare il presidente Guido Grimaldi, “avanzando proposte ed i evidenziando il lavoro portato avanti finora nonché le prossime iniziative promosse dalle nostre aziende associate in materia di sostenibilità ambientale, obiettivo che continuiamo a ritenere sia necessario porre nuovamente al primo posto non solo delle priorità associative ma anche e soprattutto delle agende politico-istituzionali di ogni Paese. È un orgoglio per la nostra Associazione prendere parte al B20”, ha aggiunto il presidente di Alis, “un importante riconoscimento ottenuto grazie al costante impegno nel settore del trasporto e della logistica. “Attraverso la nostra partecipazione all’importante task force Energy & Resource Efficiency avremo la possibilità, in una fase delicata come quella attuale, di poter contribuire a stimolare la crescita del mercato globale e lo sviluppo dell’economia green. Alis intende quindi cogliere questa occasione per rappresentare al meglio la voce del popolo del trasporto e della logistica e per valorizzare ulteriormente i comportamenti virtuosi delle aziende in tema di riduzione delle emissioni inquinanti e di transizione energetica”.