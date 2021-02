L’autotrasporto arranca e per aiutarlo lo Stato cosa fa? Gli scarica addosso un’altra tassa

Il settore dell’autotrasporto, che oltre a subire una situazione di scarsa competitività nel mercato (con un meno 25 per cento di fatturato registrato nel 2020, come comfermato proprio nei giorni scorsi dai responsabili dell’Osservatorio congiunturale trasporti dell’Ufficio studi di Confcommercio) sta affrontando con estrema difficoltà la crisi pandemica e i suoi effetti non può essere costretto ora a pagamento del contributo all’Autorità di regolazione dei Trasporti. Ad affermarlo sono i responsabili di Unatras, il Coordinamento nazionale delle associazioni di rappresentanza del trasporto merci, esprimendo “ totale insoddisfazione per i contenuti illogici di una sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce un principio contro l’autotrasporto, includendo quest’ultimo tra i soggetti tenuti al pagamento del contributo all’Autorità di regolazione dei Trasporti, in base al fatto che usufruisce dei servizi di un soggetto regolato quali sono i concessionari autostradali. “Il settore dell’autotrasporto viene colpita dall’affermazione di un folle e inaccettabile principio in base a una modifica normativa avvenuta nell’iter di conversione del Decreto Genova”, si legge in un comunicato stampa di Unatras nel quale si afferma che “preso atto degli effetti dirompenti che tale sentenza potrebbe avere sulle imprese di autotrasporto, si chiede un urgente intervento del ministero dei Trasporti e di avviare un’interlocuzione immediata con l’Autorità dei Trasporti che possa escludere qualsiasi ipotesi gravosa sugli autotrasportatori ed evitare episodi di agitazione della categoria”.