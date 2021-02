Pneumatici con materiali rinnovabili e riciclati: è partita la corsa per realizzarli entro il 2025

Mettere sul mercato lo pneumatico più sostenibile che esista, completamente eco-friendly, realizzato con materiali rinnovabili e riciclati: è questo l’ambizioso obiettivo che i responsabili di Nokian Tyres (marchio che nei suoi 90 anni di storia si è guadagnato il titolo di pioniere nella ricerca tecnologica più avanzata, testimoniato tra l’altro dall’invenzione del primo pneumatico invernale al mondo nel 1934) si sono proposti di raggiungere entro il 2025. Un nuovo traguardo da tagliare seguendo un cammino verso la sostenibilità che il brand finlandese ha già non solo percorso ma anche indicato ad altri utilizzando, per esempio, da anni, materiali a base biologica come l’olio di canola, varietà dell’olio di colza utilizzata per il consumo alimentare soprattutto in Canada e negli Stati Uniti, affidando nel frattempo ai propri ricercatori l’incarico di sperimentare, nei laboratori, l’impiego di nuovi materiali ecocompatibili e riciclati.“Questa è una vita di innovazione e molte delle nostre innovazioni, realizzate nei decenni, avvantaggiano ancora oggi gli automobilisti. Progettando questo pneumatico avremo una nuova base per innovazioni future e per un domani migliore”, ha affermato Olli Seppälä, alla guida dell’area ricerca e sviluppo di Nokian Tyres, mentre Anu Moisio, brand manager ha voluto sottolineare come i conducenti che scelgono i prodotti Nokian Tyres devono sapere che “non solo possono tutelare le loro famiglie in viaggio con la scelta degli pneumatici, ma che la loro decisione rispetterà anche il mondo in cui viviamo”. Un mondo che ci circonda che potrebbe sentirsi molto più protetto con nuovi pneumatici completamente eco-friendly.