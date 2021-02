La comunicazione Scania parla italiano: Stoccolma chiama a guidarla Giancarlo Perlini

Parla italiano la comunicazione di Scania nel mondo: Giancarlo Perlini, 40 anni, già responsabile marketing di Italscania è stato infatti chiamato a guidare, dal 1° febbraio, l’area marketing e comunicazione presso gli Headquarters di Scania a Södertälje, nella Contea di Stoccolma. Una promozione di cui Giancarlo Perlini si è detto entusiasta, evidenziando come “l’evoluzione del settore e il ruolo strategico che trasporto e logistica giocano nello scenario macroeconomico rappresentino la una fida attrattiva e motivante cui dedicarsi con forza e passione. Quella che stiamo attraversando grazie all’innovazione tecnologica è una fase storica destinata a cambiare in modo radicale il nostro settore e considero un vero privilegio poterla vivere da nuove prospettive in un’organizzazione con una così chiara visione per il futuro”, ha aggiunto Giancarlo Perlini. “La mia esperienza nel Gruppo Scania in questi ultimi 5 anni, la squadra con cui l’ho condivisa, e che ringrazio, hanno senza dubbio rafforzato queste convinzioni e alimentato l’ambizione di voler contribuire al successo della nostra organizzazione”.