E tu quanto inquinamento produci ogni giorno? Ecco lo strumento che te lo dice in pochi minuti

Si chiama Carbon footprint calculator ed è lo strumento che consentirà a ognuno di noi di capire quanto contribuiamo a inquinare l’ambiente. Un simulatore smart digitale in grado di calcolare in modo coinvolgente e veloce il proprio impatto ambientale in termini di anidride carbonica prodotta“intuitivo e di semplice utilizzo”, come hanno voluto evidenziare i responsabili di Allianz Global Investors che lo hanno realizzato, sottoponendo chi vuol scoprire quanta cura e rispetto ha realmente dell’ambiente a un breve questionario online sul proprio stile di vita analizzando sostanzialmente come ci si comporta nella quotidianità rispetto ai trasporti, ai consumi energetici, all’alimentazione. Dall’insieme delle risposte lo strumento calcola l’impatto ambientale individuale e propone anche possibili semplici interventi migliorativi in grado di ridurlo.