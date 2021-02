Auto ferme in garage per i lockdown: ogni famiglia italiana ha risparmiato 905 euro

L’emergenza Covid e le misure che hanno introdotto i lockdown nel nostro Paese hanno prodotto nel 2020 un risparmio sulla spesa per la gestione degli autoveicoli privati pari in media a 905,6 euro a famiglia. Ad affermarlo è Furio Truzzi, presidente di Assoutenti,

associazione dei consumatori specializzata in trasporti, che ha realizzato uno studio “mirato” dal quale emerge che “il divieto di spostamenti e i limiti alla circolazione imposti dalle misure anti-Covid si sono tradotti in un risparmio per le famiglie, sia in termini di carburante che sotto il profilo della gestione delle automobili private. C’è stato infatti un minor consumo di pneumatici, un ridotto numero di incidenti che hanno richiesto meno interventi di riparazione, un crollo della spesa per pedaggi e parchimetri, ed è diminuita anche la spesa per le revisioni”.