Alis: “L’Italia ha bisogno subito di un governo forte e che riconosca il ruolo chiave dei trasporti”

“Nonostante stiamo vivendo una fase politica e socio-economica molto difficile e incerta, dovuta alla crisi di Governo e al protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, Alis sta programmando insieme a tutti gli associati una intensa attività per i prossimi dodici mesi, che auspichiamo possano generare opportunità di ripresa e di crescita per il sistema Paese e per le aziende del nostro cluster”. Con queste parole il presidente dell’associazione Guido Grimaldi ha aperto in videoconferenza i lavori del consiglio direttivo, che hanno avuto come tema centrale l’analisi dell’attuale scenario di crisi governativa e, contestualmente, sanitaria. Uno scenario, per nulla rassicurante, che , ha affermato il presidente di Alis, “richiede un Governo forte, di cui auspichiamo la rapida formazione per il bene del nostro Paese, che riconosca da subito e appieno il ruolo fondamentale svolto dal trasporto e dalla logistica e che coinvolga maggiormente tutte quelle realtà associative che, come Alis, in prima linea rappresentano gli imprenditori e gli operatori del settore”.