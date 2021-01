Amazon premiata con il Top Employer Italia: fa lavorare in modo gratificante e sicuro

Sono molte le aziende che affermano di far di tutto perché i propri dipendenti possano godere di un ambiente di lavoro gratificante e sicuro. Decisamente meno le aziende che questa affermazione possono “certificarla”, con tanto di riconoscimento. Come il Top Employer Italia 2021, riconoscimento attribuito per la qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia. Un attestato che possono orgogliosamente esibire i responsabili di Amazon che, come affermato dall’amministratore delegato di Top Employers Institute, David Plink, “pur in un anno difficile, che ha sicuramente avuto un forte impatto sulle aziende in tutto il mondo, ha continuato a dimostrare di essere in grado di mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti”.Amazon ha ottenuto, per la prima volta, la certificazione Top Employer Italia 2021 per “tutte le sue attività in Italia, comprese quelle legate al customer service di Cagliari, le attività logistiche dei diversi siti del network italiano, i servizi cloud di Amazon Web Services, le attività corporate e retail dei dipendenti basati nella sede di Milano”. Salvatore Iorio, responsabile per le risorse umane di Amazon Italia Logistica, parlando a nome dell’azienda, si è detto orgoglioso di questo riconoscimento, “ che in questo anno particolare è ancora più importante perché premia l’ottimo lavoro svolto per affrontare la pandemia e garantire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro”, ha detto. “Li ringraziamo soprattutto per l’incredibile lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria”. In una nota Amazon ha anche ricordato di essere diventato “uno dei maggiori creatori di nuovi posti di lavoro in Italia dove in 10 anni ha creato 9.500 posti di lavoro a tempo indeterminato, offrendo opportunità professionali che hanno interessato persone con ogni tipo di formazione, aspirazioni professionali, livello di istruzione ed esperienza: dagli ingegneri, sviluppatori di software ed esperti Cloud, ai lavoratori di rientro nel mercato del lavoro e ai giovani alla prima esperienza”. Infine Amazon ha sottolineato come le opportunità professionali siano offerte abbinate “a una retribuzione competitiva sin dal primo giorno, con un salario d’ingresso di 1.550 euro lordi per gli operatori di magazzino, tra i più alti del settore, numerosi benefit e possibilità di crescita professionale, come per esempio il programma Career Choice, che copre fino al 95 per cento del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali per quattro anni”.