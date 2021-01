Electric Days Digital, chi viaggia in rete qui può fare un pieno d’informazioni sull’auto elettrica

Diciassette case automobilistiche (Citroen, DS Automobiles, Fiat, Ford, Hyundai, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota, Volkswagen Veicoli Commercial): saranno loro le protagoniste della prima edizione di Electric Days Digital, l’appuntamento pensato per guidare il grande pubblico a orientarsi nel mondo delle auto elettrificate promosso da Motorsport Network (Motor1.com, InsideEVs.it) in collaborazione con Condé Nast (Wired, Vanity Fair, GQ), pronto a partire, dall’8 al 12 febbraio 2021, sul sito www.electricdays.it. Un appuntamento in rete con approfondimenti, dibattiti, guide e incontri virtuali, oltre che interventi di influencer che racconteranno il proprio modo di vivere la sostenibilità in auto e non, per capire in che direzione si sta muovendo il mondo dell’auto e come districarsi di fronte a un’offerta di tecnologie sempre più articolata. Una fitta agenda di appuntamenti, fruibili anche on demand, che prenderà il via lunedì 8 febbraio con l’Electric Report, inchiesta che fotograferà lo stato dell’arte della mobilità elettrica in Italia. Martedì 9 sarà poi la volta degli Electric Talk, che vedranno alternarsi sul palco in diretta lungo tutto l’arco della giornata esperti, politici e vertici dell’industria. La terza giornata, mercoledì 10, sarà invece quella dell’Electric Choice, che ha l’obiettivo di guidare una volta per tutte gli automobilisti a orientarsi tra i diversi gradi di elettrificazione: mild hybrid, full hybrid, plug-in o elettrico puro, con una serie di video guide che illustreranno al pubblico tutti i vantaggi e i limiti di ciascuna tecnologia. Con la giornata Electric Lifestyle, in programma giovedì 11, i riflettori saranno poi puntati sulla mobilità elettrificata e lo stile di vita eco-compatibile attraverso i Meet e le Chat, interviste con ospiti d’eccezione che porteranno la propria visione della sostenibilità oltre a esperienze e storie di vita “elettrica” ed ecologica. La prima edizione degli Electric Days Digital si concluderà venerdì 12 febbraio con Electric Environment, giornata che inquadrerà il tema della mobilità sostenibile dalla più ampia prospettiva della rivoluzione energetica in atto, grazie al contributo di figure di spicco che faranno luce su una serie di tematiche ambientali, tecnologiche e geopolitiche.