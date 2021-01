Transpotec Logitec 2021, Iveco prenota un maxi stand per presentare i nuovi camion e bus

Mancano ancora cinque mesi all’edizione 2021 di Transpotec Logitec, il salone di riferimento in Italia per autotrasporto e logistica, in programma dal 10 al 13 giugno a Fiera Milano, ma le prime adesioni sono già arrivate. È il caso di Iveco che ha confermatola propria presenza “prenotando” un’area espositiva di oltre 2000 metri quadrati dove la casa costruttrice di veicoli commerciali di gamma pesante, media e leggera e di autobus esporrà l’intera gamma di mezzi, le più interessanti soluzioni ad alto tasso di innovazione insieme a novità pensate per un mercato sempre più attento a sicurezza, soluzioni green, servizi connessi.“Ci siamo appena lasciati alle spalle un anno che ha messo a dura prova il nostro settore in Italia ma entriamo fiduciosi nel 2021. È proprio alla luce di questa voglia di ricominciare che abbiamo confermato la nostra presenza al Transpotec, che riconosciamo essere una realtà importante e strategica nel nostro settore”, ha confermato Mihai Daderlat, responsabile del mercato Italia di Iveco sottolineando come “il continuo lavoro svolto in Iveco abbia portato ad avere una gamma di prodotti completa ed aggiornata, che permette di proporre al mercato soluzioni di trasporto e servizi all’avanguardia”. “Siamo al centro di una vera rivoluzione per il settore, fortemente impegnato a guardare oltre alcune delle certezze che lo hanno caratterizzato: cambiano le motorizzazioni, le alimentazioni e le tecnologie; evolve il ruolo del trasportatore e si completa quello dei costruttori, divenuti provider di servizi oltre che produttori di veicoli. L’integrazione con la logistica e l’aggiornamento delle infrastrutture sono ormai elementi chiave per la ripresa del mercato”ha invece affermato Paolo Pizzocaro, responsabile di Transpotec Logitec. “In questo scenario, siamo lieti della scelta di Iveco. Questa grande realtà potrà offrire in occasione della manifestazione ai professionisti del settore innovazioni e importanti contenuti per supportare con successo la loro crescita professionale e il loro business”. Transpotec Logitec 2021 sarà la prima manifestazione per il settore trasporto e logistica a ripartire in presenza in Europa.