Camion a idrogeno, #FORUMAutoMotive ci aiuta a capire quando e come viaggeranno

“Idrogeno, dalle parole ai fatti. Si materializza il carburante “green” del futuro.L’impatto sull’autotrasporto”. È questo il titolo della prima puntata dello “Special Automotive Webinar” di #FORUMAutoMotive del 2021 (per collegarvi cliccate qui) in programma, in diretta streaming Facebook, venerdì 15 gennaio alle 15.30, all’inizio dei lavori. Un appuntamento, moderato come sempre da Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, per “fare il punto” sull’utilizzo dell’idrogeno come “carburante” al quale parteciperanno Paolo Starace, presidente di Unrae Veicoli industriali; Gianandrea Ferrajoli, presidente di Federauto Trucks; Domenico De Rosa, amministratore delegato del gruppo Smet e presidente dellaCommissione Autostrade del Mare di Alis; Gianluca Di Loreto, partner in Bain & Company; Cristina Maggi, direttrice di H2IT, Giuseppe Marotta, amministratore delegato di Be Mobility e componente della European Clean Hydrogen Alliance; Andrea Ricci, di Snam 4 Mobility.