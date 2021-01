Ristoratori e baristi bloccano l’autostrada: “Lo facciamo per far ripartire il nostro lavoro”

Una bufera di neve, un incidente, cantieri dove i lavori proseguono a lumaca: sono diversi i motivi che possono bloccare un tratto d’autostrada. Nessuno di questi ha però creato code su un tratto dell’autostrada Napoli-Roma: a bloccare i mezzi in transito sono stati alcuni ristoratori, baristi e fornitori che hanno scelto proprio l’autostrada per manifestare contro le restrizioni del governo. I manifestanti, fra lo svincolo di Capua e quello di Caianello, in provincia di Caserta, hanno incrociato le braccia e bloccato la strada. “Vogliamo solo lavorare”, hanno detto a chi chiedeva cosa fosse successo. Una protesta per chiedere a gran voce la riapertura delle attività, che ormai da mesi sono chiuse o lavorano a singhiozzo.