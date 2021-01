Gruppo Grimaldi, il trasporto merci via mare segue sempre più la rotta verso la sostenibilità

“Dato che gli austriaci disconoscono il principio della libertà di circolazione tra i Paesi dell’Unione Europea, sancita da un accordo da loro stessi sottoscritto, non vedo per quale motivo debbano continuare a farne parte”. È un messaggio che non lascia adito a dubbi o interpretazioni quello lanciato dal presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè in risposta alle restrizioni imposte dall’Austria a partire dal primo gennaio 2021 che di fatto vietano il transito notturno dei Tir italiani al Brennero, compresi quelli meno inquinanti in assoluto, gli Euro6. Continua a leggere→