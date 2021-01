Assicurazioni e classi di merito: nel 2021 “solo” 700mila automobilisti pagheranno di più

Sono “solo” 700mila egli automobilisti italiani che, a causa di un incidente con colpa dichiarato nel 2020, con il nuovo anno dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, vedranno aumentare il costo della RC auto. A rivelarlo è un’analisi realizzata dai responsabili dell’osservatorio RC auto di Facile.it dalla quale emerge come il valore sia notevolmente diminuito (-40,5 per cento) rispetto a quello rilevato un anno fa in seguito alle limitazioni alla mobilità imposte durante i lockdown che hanno significativamente inciso sul numero di veicoli in circolazione determinando, di conseguenza, un calo dei gli incidenti stradali avvenuti nel corso dell’anno. L’analisi ha anche evidenziato un sensibile “calo” della spesa assicurativa per gli automobilisti più virtuosi; a dicembre 2020, secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, per assicurare un veicolo occorrevano infatti, in media, 471,65 euro, vale a dire il 12,03 per cento in meno rispetto allo stesso mese del 2019.