Anno nuovo divieti nuovi: mezzi diesel Euro 4 costretti a fermarsi dal 4 gennaio

Anno nuovo divieti di circolazione nuovi. Ne sanno qualcosa gli abitanti di 27 Comuni in provincia di Torino proprietari di veicoli Euro 4 che dal 4 gennaio non potranno più guidar nei territori dei comuni dell’area metropolitana dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. I Comuni interessati sono, oltre a Torino, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leini’, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano. Ventisette centri abitati “vietati” ai veicoli con omologazione Euro 4 diesel, sia adibiti al trasporto persone sia al trasporto merci, come stabilito dal Protocollo siglato dalle Regioni della pianura padana che oltre a intervenire con misure per la limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, tocca ambiti quali energia, impianti di riscaldamento, trasporti e agricoltura.