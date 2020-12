Commissario Arcuri, potrebbe dirci a che punto è il piano per il trasporto dei vaccini anti Covid-19?

Un messaggio indirizzato direttamente a Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, per chiedere a che punto è il piano vaccini in Italia”. A “firmarlo” è il il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè che coglie l’occasione anche per rivolgere nuovamente al commissario l’invito ad “ ascoltare chi di trasporti, logistica e distribuzione dei farmaci si intende, per realizzare insieme un protocollo per la gestione di questo delicatissimo capitolo”. Un appello, all’insegna dell’informazione e, allo stesso tempo della “”trasparenza” dovuta ai cittadini, che, dopo 40 giorni non ha avuto alcuna risposta.Verrà data a questa nuova sollecitazione?