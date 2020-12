Trasporto merci paralizzato con l’Inghilterra: “Un disastro oggi ma anche in prospettiva”

“Quanto è preoccupante il blocco del trasporto merci fra le due sponde della Manica? Moltissimo, sia nell’immediato, perché la situazione è drammatica e coinvolge migliaia di persone lasciate all’addiaccio senza alcuna assistenza concreta, sia in prospettiva perché il rischio è che si fermi l’autotrasporto e con esso l’economia nazionale ed europea”. A spiegare quanto sia difficile la situazione dopo la decisione di chiuderei collegamenti con il Paese di sua maestà la regina Elisabetta dopo la scoperta di un virus modificato, è il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè che in diretta su Rai News 24 ha invitato tutti ad agire sulla base dell’esperienza vissuta in primavera, durante il primo lockdown, quando, ha affermato Paolo Uggé, “Il Governo italiano decise di consentire al settore dell’autotrasporto di operare. È interesse di tutti trovare una soluzione perché le merci possano viaggiare, e questa soluzione va trovata a livello comunitario garantendo l’interscambio fra i Paesi. È una situazione che richiede grande autorevolezza e capacità di saper far tesoro di quanto accaduto in passato”.