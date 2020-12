È Treviglio la piccola Copenhagen bergamasca: ha rilanciato più di tutti l’uso della bici

Treviglio, cittadina nella media pianura Padana, in provincia di Bergamo, una ventina di chilometri a sud del capoluogo. Ma anche, virtualmente, situata sulle isole Selandia e Amager, in Danimarca. Già perché da oggi la città famosa per essere anche la “capitale dei trattori”, per la presenza dell’azienda multinazionale SAME Deutz-Fahr, può vantare il titolo di piccola Copenhagen, assegnatole dall’Aribi, l’Associazione per il rilancio della bicicletta, al termine di un concorso per eleggere la città più “a misura di ciclista”. Una prima edizione del concorso, che ha visto l’adesione di diversi Comuni del territorio, che ha visto salire sul podio, a fianco della vincitrice con 42 punti, Bergamo e Cavernago, seconde a pari merito con 38 punti, e Nembro, terza con un solo punto di distacco dalla “coppia d’argento”. Appena fuori dal podio, Caravaggio e Scanzorosciate che hanno comunque tagliato il traguardo dei 30 punti “e a seguire numerose altre cittadine alle quali tutte va il nostro ringraziamento per la partecipazione”, come ha affermato la presidentessa di Aribi, Claudia Ratti. Treviglio si è aggiudicata il successo grazie alla realizzazione nel 2020, di 9,45 chilometri di ciclopedonale (la bicipolitana Linea 3 di sette chilometri; la pista ciclabile Treviglio Casirate di un chilometro e mezzo, 800 metri di percorso da via della Pace a via Tricolore e un altro tratto di 150 metri in via Fasanini , oltre che per aver sostenuto i progetti di Educazione stradale nelle scuole facendo salire in cattedra i propri vigili urbani, senza dimenticare le zone “a 30 chilometri l’ora” istituite seguendo le modifiche al Codice della strada.

Una vittoria nella prima edizione del concorso che Treviglio si candida a confermare anche nel 2021 visto che per il nuovo anno è già prevista la realizzazione di altri 4,6 chilometri di piste ciclopedonali (Battaglie-Caste Rozzone di 0,20 chilometri; via Pagazzano di 0,8; Bosco del Castagno 1,5; via Guido Reni 1,5; via Pasturano 0,60 chilometri). Il primo premio “La piccola Copenhagen”, conquistato anche grazie alle numerose iniziative per promuovere la bicicletta (Legambiente, Treì’nbici Aribi e Team GeroBike che hanno portato altri punti), verrà consegnato il 24 dicembre, nelle mani del sindaco di Treviglio Yuri Imeri in una cerimonia di consegna della targa che sarà l’occasione anche per scambiare gli auguri di Buon Natale e sereno anno nuovo. Da “percorrere” il più possibile in sella a una bicicletta. “I rappresentati di Aribi, associazione che ha una lunga vita, sono a disposizione di tutte le amministrazioni che avranno necessità e voglia di confronto per potere scambiare due parole e magari ricercare insieme le risposte da dare al territorio”, ha concluso la presidentessa Claudia Ratti Ratti.