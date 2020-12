Ponti sicuri o a rischio di crolli? Aspettando la manutenzione per ora arriva la classificazione

“Per la prima volta nel nostro Paese sono state introdotte linee guida unitarie e uguali per tutti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio di ponti e viadotti. È un passo avanti fondamentale per la sicurezza e la prevenzione del rischio delle infrastrutture di proprietà dello Stato e una piccola rivoluzione che riguarda sia il monitoraggio sia l’efficacia della manutenzione delle opere pubbliche ogni giorno utilizzate dalle persone”.Con queste parole il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli ha “presentato” il decreto che adotta le linee guida sui ponti e viadotti elaborate e approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ora non resta che attendere di scoprire quando i controlli verranno fatti, quanti ne verranno effettuati in un anno, quante (e quali) persone verranno destinate alla verifica…