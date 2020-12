Natale con i poliziotti sui treni e negli aeroporti per fermare i troppi “cittadini irresponsabili”

“Lo Stato non resterà a guardare. Durante le vacanze di Natale non solo ci saranno presidi delle forze dell’ordine in stazioni e aeroporti, ma anche poliziotti sui treni”. Il messaggio lanciato al Paese dal governo dopo “la grande delusione per le folle in strada nello scorso weekend con gli assembramenti proprio nelle città che fino a pochi momenti prima erano zone rosse” è chiaro e forte: “Se ci fosse la collaborazione di tutti non ci sarebbe bisogno di nessun divieto. Se non risolviamo la pandemia adesso, il colpo per l’economia sarà mortale”. Parola di Achille Variati, sottosegretario al ministero dell’interno che ai microfoni di Radio Capital ha voluto sottolineare come ”Il governo abbia sempre fatto appello all’autoresponsabilità dei cittadini”, aggiungendo che “si può uscire, ma se si vede molta gente in strada lì deve scattare un meccanismo in ognuno di noi.”Si andrà sicuramente verso un blocco degli spostamenti anche tra regioni gialle”, ha concluso Achille Variati, “con qualche eccezione per i ricongiungimenti familiari. I blocchi notturni continueranno ad esserci. Se ci fosse la collaborazione di tutti non ci sarebbe bisogno di nessun divieto”.