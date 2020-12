Avete litigato con la moglie? Per smaltire la rabbia fate una passeggiata di 450 chilometri…

Dicono che uscire da soli a fare due passi in caso di una litigata, magari tra le mura domestiche, sia un buon modo per smaltire la rabbia. Due passi che un uomo di 48 anni ha moltiplicato per centinaia di migliaia di volte visto che per “sbollire” dopo l’ennesimo litigio con la moglie ha camminato da Como finita a Fano, percorrendo 450 chilometri prima d’essere fermato, alle 2 di notte, dai poliziotti che stavano facendo i controlli su strada per verificare il rispetto del coprifuoco imposto dalle normative anti-Covid. L’uomo, che stava ancora camminando sul bordo della strada, è stato portato in commissariato, dove si è scoperto che mancava da casa da una settimana. Perfettamente lucido, anche se visibilmente affaticato e infreddolito, ha spiegato agli agenti d’essere arrivato fin lì a piedi mangiando e bevendo quanto offertoli dalle persone che ha incontrato. A riportarlo a casa è stata la stessa moglie che, andata in questura a Como a denunciarne la scomparsa, è stata avvisata che il marito era appena stato “ritrovato”. L’uomo è stato multato per la violazione del coprifuoco.