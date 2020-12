Parabrezza, tutto quello che occorre sapere per non rovinarlo quando il clima è più freddo

Accendere “a tutta” l’impianto di riscaldamento dell’auto quando fuori le temperature sono più rigide indirizzando l’aria calda sui cristalli dell’auto potrebbe costare caro, soprattutto se è già presente una scheggiatura sul vetro, magari così piccola da non essere neppure notata: l’escursione termica potrebbe trasformarla in una crepa rendendo, di fatto, inevitabile la sostituzione immediata del parabrezza. E, ancora: per chi vive in zone particolarmente colpite da precipitazioni di carattere nevoso e parcheggia spesso la propria auto all’aperto un ottimo accorgimento è quello di lasciare le spazzole sollevate, durante le ore notturne, per evitare che si congelino attaccandosi al parabrezza. Sono solo due dei consigli che i responsabili di Carglass® hanno deciso di dare, alla vigilia dell’inverno ormai in arrivo, agli automobilisti italiani per proteggere al meglio la propria auto oltre che la propria sicurezza, visto che, senza alcuni accorgimenti, la stagione invernale rischia di portare con sé alcune minacce per chi è alla guida. Un esempio? Garantire sempre la miglior pulizia del parabrezza, perché “il check-up e la pulizia del parabrezza sono fondamentali per garantire la sicurezza alla guida” come si legge in quello che è vero e proprio mini vademecum per la manutenzione invernale dell’auto realizzato da Carglass® che consiglia da sempre “una pulizia esterna e interna del parabrezza eliminando le impronte, i segni di ventose (per esempio quelle del navigatore o del porta cellulare), la polvere e il fumo che possono pregiudicare la visibilità, aumentando il riflesso delle luci e il rischio di condensa”, raccomandando per la pulizia del parabrezza, “di utilizzare detergenti specifici per vetri e panni privi di lanugine, evitando le spugne o gli strofinacci asciutti che spostano lo sporco senza rimuoverlo”.Altra buona regola: controllare lo stato dei tergicristalli. “Tra i principali alleati della buona visibilità, se usurati i tergicristalli possono infatti danneggiare il parabrezza e compromettere la visuale del guidatore”, spiegano i responsabili dell’azienda leader nella sostituzione di parabrezza, ragione per cui “è fondamentale, dunque, verificarne costantemente lo stato e sostituirli almeno una volta all’anno. In particolare, prima della stagione invernale e in relazione alla maggiore frequenza di pioggia e neve è necessario controllare che funzionino perfettamente. Detto, poi, degli shock termici, con il consiglio di evitarlo non indirizzando aria calda sul vetro gelato, l’attenzione si sposta sulla rimozione di neve e ghiaccio: “apparentemente un’azione banale ma che può nascondere alcune insidie, specie se lasciata all’improvvisazione. Per rimuovere neve e ghiaccio dai cristalli dell’auto, Carglass® consiglia di utilizzare solo strumenti appositi come spazzole, pale rivestite in gomma o raschietti per i vetri. Assolutamente sconsigliato versare acqua calda, spargere sale o utilizzare pale, scope o oggetti appuntiti (come coltelli o chiavi) che possono creare gravi danni ai cristalli. Inoltre, per ritardare la formazione di ghiaccio e brina e facilitarne eventualmente la rimozione, Carglass® consiglia di effettuare il trattamento antipioggia, che oltre a far scivolar via più facilmente l’acqua, migliora la visibilità del 30 per cento”. Per chi poi volesse essere sicuro dello “stato di salute” dei cristalli della propria vettura ” in tutti i centri Carglass® è possibile usufruire del check-up gratuito dei tergicristalli e del parabrezza che garantisce, in pochi minuti, un controllo accurato da parte di un tecnico specializzato che intercetta eventuali scheggiature da riparare prima che diventino danni più seri, risolvibili solo con la sostituzione del parabrezza stesso”.