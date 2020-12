Officine private autorizzate a effettuare le revisioni dei camion: il traguardo è ormai in vista

Cosa aspetta il Governo ad autorizzare le officine private a effettuare le revisioni dei mezzi pesanti? Una domanda che negli ultimi anni è circolata fra migliaia di autotrasportatori, incapaci di comprendere come mai non venisse imboccata quella strada per far ripartire le revisioni dei camion, superando la “paralisi” delle Motorizzazioni civili incapaci di smaltire le montagne di pratiche che andavano accumulandosi negli uffici mentre sui piazzali delle imprese di autotrasporto si ammassavano i camion fermati dalla “malaburocrazia”. Ora quella domanda potrebbe avere finalmente la risposta tanto attesa.come ha confermato Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera secondo la quale proprio “grazie al lavoro svolto in Commissione sono state facilitate le pratiche per la revisione dei veicoli pesanti, d’ora in poi effettuabile anche presso le officine private”.