Transpotec Logitec 2021, Fiera di Milano ha deciso: si terrà dal 10 al 13 giugno

Occorrerà attendere fino al prossimo mese di giugno per poter tornare a “viaggiare” fra gli stand di Transpotec Logitec, l’appuntamento fieristico di riferimento in Italia per l’autotrasporto e la logistica: dopo un “attento ascolto del mercato”, i responsabili di Fiera Milano, che ospiterà l’evento, hanno infatti deciso di stabilire una nuova data, dal 10 al 13 giugno 2021, “che consentirà alla mostra di esprimere al meglio tutte le sue potenzialità e di ribadire la centralità di un settore che in questi mesi più che mai ha dimostrato il ruolo chiave della movimentazione merci nell’approvvigionamento di beni primari come il food e il farmaceutico. Uno spostamento che consentirà comunque al Transpotec d’essere il primo appuntamento europeo del settore nel 2021 e di confermarsi vetrina di riferimento dell’intero comparto. Un’occasione unica per i produttori, che potranno lanciare in anteprima nuovi mezzi e soluzioni, e per gli operatori in visita, che potranno finalmente, dopo il lungo stop, valutare dal vivo le novità sul mercato. Piattaforma integrata di business e di contenuti, la manifestazione si focalizzerà sui temi che già oggi stanno avendo concreti e significativi impatti su organizzazioni aziendali, processi logistici e sulle competenze di chi opera in questo settore. Sostenibilità, sicurezza, formazione professionale, sono i focus intorno a cui sta prendendo forma il progetto, dalla parte espositiva – che vedrà la presentazione di mezzi di ultima generazione e una integrazione sempre maggiore con le soluzioni logistiche – alle aree demo, fino agli eventi formativi che si terranno nei quattro giorni di manifestazione. Un progetto che punta dunque sulla centralità dei contenuti, che nei prossimi mesi saranno anche al centro di webinar formativi che faranno da ponte verso l’appuntamento di giugno. La nuova data, alle porte ormai dell’estate, consentirà inoltre di godere appieno degli spazi espostivi esterni: l’area di Largo Nazioni, immediatamente prospiciente i padiglioni, farà da palcoscenico per gli attesissimi test drive. Sul fronte dei veicoli pesanti, i professionisti del trasporto potranno scoprire i mezzi e le varie innovazioni a bordo, con test drive all’interno e all’esterno del quartiere fieristico, per metterne alla prova l’affidabilità in ogni contesto e valutarne comfort e sicurezza. I veicoli commerciali leggeri saranno protagonisti di prove dedicate, che consentiranno di testare le loro prestazioni, con un’attenzione particolare ai mezzi elettrici e ibridi. A partire dal venerdì, inoltre, le aree esterne si coloreranno di passione, grazie al raduno di camion decorati, resi unici dalle personalizzazioni, ma spesso top di gamma anche in termini di optional e tecnologie a bordo.