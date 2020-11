Come avverrà il trasporto dei vaccini? Scopritelo navigando sul sito web della Camera

Come avverrà il trasporto dei vaccini per proteggersi dal rischio di contagio dal virus Covid 19? Un’occasione per saperne di più è quella fornita dalle audizioni dei rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra) e di Conftrasporto, in programma martedì 24 novembre, alle 13,30, davanti ai componenti della Commissione Trasporti ella Camera. Un incontro, nell’ambito dell’esame, in sede consultiva, del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che avverrà in videoconferenza e che sarà trasmesso in diretta webtv sul sito della Camera.