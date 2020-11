Dormire come un ghiro? Neppure la caduta da un albero sulla strada ha svegliato l’animaletto

Dormire come un ghiro. Un modo di dire comunemente usato per definire un sonno pesante, a prova di qualsiasi sveglia. Il sonno profondissimo nel quale era sprofondato, per l’appunto, un ghiro che neppure una caduta dall’albero è bastato a risvegliare. Lo ha trovato, seraficamente addormentato, sull’asfalto sul quale era caduto, un passante che lo ha consegnato ai carabinieri. È successo a Bologna, in via del Triunvirato, dove il piccolo roditore, dopo aver fatto una considerevole scorta di grasso in vista del letargo invernale, era sprofondato nel sonno su un ramo di un albero su cui era salito. I carabinieri della stazione di Borgo Panigale, insieme con i colleghi della Guardia forestale e della Polizia provinciale lo hanno preso in custodia e poi affidato al Centro recupero animali selvatici della Lipu di Bologna.