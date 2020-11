Autorità di regolazione dei trasporti, scelto il nuovo “equipaggio” che la guiderà

Nicola Zaccheo, presidente, affiancato da Carla Roncallo e Francesco Parola: saranno loro a guidare per i prossimi sette anni l’Autorità di regolazione dei trasporti, conosciuta anche con la sigla Art (autorità analoga ad altre realtà simili, come l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture. Un’Autorità chiamata a garantire, tra l’altro, che esistano condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e che siano rispettati i diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il comunicato della presidenza del Consiglio di nomina del presidente e dei componenti avvenuto “con decreto del presidente della Repubblica del 19 ottobre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 2020 al n. 3415”.