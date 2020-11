Aziende private di bus “fermate” dal Covid: in arrivo indennizzi anche per loro?

C’è anche un indennizzo per le aziende private di bus che hanno subito perdite di ricavi a causa del Covid.19 nella legge di Bilancio a cui sta lavorando il Governo e che prevederebbe per il prossimo anno lo stanziamento di 20 milioni di euro oltre che per le linee di trasporto privato degli autobus, anche per ferrobonus e marebonus, per la programmazione delle linee ferroviarie interregionali e per bonus motorini. Un pacchetto trasporti che, secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa politica e parlamentare Public Policy, prevederebbe anche misure per porti e trasporti marittimi e per il traporto ferroviario delle merci con l’ipotesi, per quest’ultimo, di stanziare 5 milioni di euro all’anno, dal 2021 al 2024, da indirizzare a sostegno delle imprese che noleggiano carri ferroviari merci, spedizionieri e operatori del trasporto multimediale.