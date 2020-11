“Presto arriverà il vaccino, il Governo non può perdere tempo per organizzare la distribuzione”

Presto sarà disponibile un vaccino per contrastare il Covid 19? Allora è necessario che al più presto il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli fissi un incontro con chi dovrà occuparsi di distribuirli per affrontare il tema dello stoccaggio e della consegna di quei vaccini. Parola di Paolo Uggé, presidente nazionale della Fai, la federazione autotrasportatori italiani, e vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio che ha chiesto un incontro con la massima urgenza al ministero per “la costituzione di un tavolo di confronto con le rappresentanze del mondo della filiera logistica, al fine di individuare le soluzioni in grado di dare le risposte adeguate che garantiscano lo stoccaggio, la grande distribuzione e le consegne del prodotto. Non possiamo perdere tempo,farsi trovare impreparati sarebbe delittuoso”, sottolinea in un comunicato stampa Paolo Uggé, evidenziando che il vaccino “dovrebbe essere trasportato a temperature che oggi nessuno è in grado di poter garantire. Per questo si ritiene che la sensibilità che ha dimostrato in questi tempi la ministra dei Trasporti possa indurla rapidamente a convocare una riunione con le rappresentanze delle realtà in grado di gestire direttamente l’operazione garantendo le modalità di maggior sicurezza”. Per Conftrasporto e Fai occorre prevedere centri logistici di stoccaggio e distributivi dove la qualità e la sicurezza siano gli elementi sui quali garantire l’effettuazione delle operazioni evitando che vi siano passaggi tra soggetti non qualificati ma si individuino, attraverso un protocollo vincolante, i comportamenti ai quali attenersi. “Conftrasporto, che è la rappresentanza di sistema delle grandi e medie imprese di logistica, marittima, e stradale, è pronta ad assicurare tutta la collaborazione necessaria”, conclude Paolo Uggé.