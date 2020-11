Via libera ai camion di domenica: il Coronavirus cancella i divieti per tre settimane

Via libera agli autotrasportatori nei prossimi tre fine settimana: con il decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, è stato infatti sospeso il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti consentendo domenica 8, 15 e 22 novembre ai mezzi adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, di poter viaggiare sulle strade extraurbane. Una misura adottata per contrastare l’emergenza Coronavirus e agevolare il la distribuzione di merci nel Paese. Resta invece ancora in vigore la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.