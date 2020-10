Provvedimenti diversi, permessi per circolare mai “partiti”: così la politica fa viaggiare nel caos

Preoccupazione per la differenza dei provvedimenti adottati per regioni diverse oltre che per l’inerzia della pubblica amministrazione, come testimonia, per esempio, la mancata digitalizzazione delle procedure per il rilascio dei permessi per circolare permessi che doveva essere fatta in vista dei possibili nuovi lockdown. E poi la preoccupazione e l’allarme per i crescenti fenomeni di illegalità, a cominciare dal contrabbando gasolio, fino al mancato riconoscimento da parte della committenza per quanto fatto dall’autotrasporto italiano durante lockdown quando non c’erano vettori stranieri. Sono diversi e tutti “caldissimi” i temi che riguardano l’autotrasporto che verranno affrontati lunedì alle 13,45 su Radio 24 che per “riassumerli” e approfondirli ha invitato ai propri microfoni Claudio Fraconti, Claudio Fraconti, vicepresidente di Fai Conftrasporto,e presidente di Fai Milano , Monza e Brianza , Lodi . e Pavia.