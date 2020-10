Confcommercio, cambio al volante nella cabina di guida: per Conftrasporto subentra Palenzona

Il presidente di Conftrasporto Fabrizio Palenzona è entrato nella presidenza di Confcommercio con l’incarico di vice presidente confederale. La notizia, anticipata, nel corso dell’assemblea Fai di venerdì 16 ottobre, è stata “ufficializzata” con un comunicato stampa di Conftrasporto nel quale si sottolinea come “il mondo del trasporto e della logistica mantenga, così un punto di riferimento nell’organismo apicale confederale”, accogliendo l’incarico “con grande soddisfazione certi che i problemi del nostro mondo troveranno un più che valido e competente rappresentante. Il neo vice presidente di Confcommercio nel ringraziare per la fiducia accordata ha voluto ribadire “il proprio personale impegno a operare, in continuità con il suo predecessore, Paolo Uggé, che continuerà a gestire il comparto del trasporto e della logistica assicurandone la miglior tutela in coordinamento costante con la Confederazione” .