Autostrade per l’Italia, pronta un’offerta per acquistare l’88 per cento da Atlantia

Il Consiglio d’amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera alla presentazione di un’offerta per l’acquisizione dell’ 88,06 per cento di Autostrade per l’Italia detenuto da Atlantia attraverso Cdp Equity, insieme ai fondi Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assetsm con la possibilità di consentire l’ingresso di altri investitori istituzionali, in particolare italiani. La sottoscrizione verrà proposta ad Atlantia entro il 28 ottobre con un documento che illustrerà ogni dettaglio dei principali termini e condizioni dell’operazione. Nell’offerta è stato anche rivolto un invito al Consiglio d’amministrazione di Atlantia perché venga rinviata l’assemblea per la scissione già convocata per il 30 La struttura di investimento definita da Cdp, Blackstone e Macquarie consente l’ingresso di altri investitori istituzionali, in particolare italiani.