Motor Village Arese, ecco i modelli della vespa che hanno scritto la storia su due ruote

Una giornata a “tutto Vespa”. A “regalarla” a tutti gli appassionati di quello che, oltre 70 anni dalla nascita, è oggi più che mai un simbolo di italianità nel mondo e di stile in fatto di due ruote, molto più di una passione, un vero e proprio cult, sono i responsabili del Vespa Club Rho, ch sabato 10 ottobre, in occasione del Campionato italiano regolarità e del Campionato rievocazioni storiche “Memorial Luciano Barbieri” hanno trasformato un’area del Motor Village Arese in una straordinaria “vetrina” delle vespe storiche in gara. Un’occasione unica per tutti gli appassionati, i curiosi e le famiglie che potranno ammirare, nel piazzale dello showroom di FCA, modelli storici e vespisti vestiti negli stili delle epoche dei loro mezzi. Dalla mitica Vespa 125 del ‘49, alla 50 Special sogno dei giovani degli anni ‘70, dalla Vespa 80 PX della generazione 80s fino agli ultimi modelli dei giorni nostri. Al mattino i piloti e le Vespa saranno impegnati nel Campionato italiano regolarità, storica competizione nata nel ‘46 che quest’anno si correrà su un circuito a forma di R, nella piazza centrale di Rho. Al pomeriggio si terrà il Campionato italiano rievocazioni storiche “Memorial Luciano Barbieri” – ex presidente del Vespa Club di Rho dagli anni ‘40 agli anni ‘70 – al quale accederanno anche le prime 5 squadre classificate nella manche della mattina.L’evento di Rho quest’anno si terrà a porte chiuse a causa del Covid-19 ma il suo fascino vintage si potrà respirare negli spazi del Motor Village Arese dove per tutto il giorno sfileranno gli iconici veicoli Piaggio.