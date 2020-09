Neve fuori stagione? Nessun pericolo con le gomme a prova di ogni fondo stradale

Usare gomme invernali nei mesi in cui il termometro cala, anche vertiginosamente, e il rischio di trovare neve o ghiaccio sull’asfalto è altissimo rappresenta un’ottima soluzione per prevenire pericoli e incidenti. Ma cosa fare quando quelle condizioni si presentano “fuori stagione”, magari per un’improvvisa nevicata in quota quando al posto del manto bianco il sole avrebbe dovuto illuminare il verde dei prati? Una risposta alla domanda (e alla crescente necessità di maggiore sicurezza in “condizioni meteo inaspettate”) arriva dagli pneumatici in grado di sopportare tutte le condizioni meteorologiche. Come il nuovo Nokian Seasonproof presentato in videoconferenza da Nokian Tyres, produttore scandinavo di pneumatici premium, nuova gamma di pneumatici all season per auto, Suv e crossover per garantire sicurezza in ogni tipo di condizione meteorologica durante tutto l’anno. Uno pneumatico sviluppato per soddisfare le esigenze degli automobilisti dell’Europa centrale, come ha affermato Marko Rantonen, manager di Nokian Tyres,” con un nuovo design del battistrada realizzato su misura per un uso ottimale durante tutto l’anno e innovazioni per garantire la massima sicurezza, un’eccellente durata e una bassa resistenza al rotolamento”.Tutte le misure degli pneumatici hanno il simbolo del fiocco di neve (3PMSF), che indica che lo pneumatico è stato ufficialmente approvato per l’uso invernale. La gamma offre 64 prodotti da 14 a 19 pollici, con valutazioni di velocità di T (190 km/h), H (210 km/h), V (240 km/h), W (270 km/h). Undici misure selezionate saranno disponibili nell’autunno 2020 e il resto della selezione verrà lanciato sul mercato all’inizio del 2021. Il composto ad alto contenuto di silice è fatto per eccellere in condizioni variabili; funziona perfettamente con un’ampia gamma di temperature e può resistere a un’usura intensa anche nella calda stagione estiva. L’aderenza invernale rimane eccellente a temperature vicine allo zero e inferiori. La nuova mescola di silice offre anche un’ottima aderenza sul bagnato e una bassa resistenza al rotolamento. Gli Snow Claws sfaccettati tra i tasselli del battistrada offrono inoltre una presa potente e una sensazione di guida stabile sulla neve durante la frenata e l’accelerazione, mentre i Booster Snow Grip sui tasselli del battistrada migliorano l’aderenza longitudinale e laterale.