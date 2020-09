Ciak si gira: parte la cabina di regia per connettere porti, interporti, piastre logistiche

Agenzia delle Dogane, Alis, Anasped, Anita, Assiterminal, Assocad, Assofer, Assologistica, Assoporti, Capitanerie di Porto, Federagenti – Agenti Marittimi, Federtrasporto, Fedespi, Fercargo, Slala, Trasporto Unito, Uir, Unatras Confartigianato trasporti, Fita Cna e Fai Conftrasporto: sono queste le confederazioni e associazioni nazionali, rappresentanti di categorie produttive, chiamate a far “partire” i lavori della Piattaforma logistica nazionale digitale che ha visto la propria “cabina di regia” insediarsi ufficialmente al ministero dei Trasporti con alla guida Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale e vice-presidente di Espo (European sea ports organization. Una piattaforma che ha come obiettivo connettere le diverse realtà della filiera logistica, come i nodi di interscambio modale, porti, interporti, centri merce e piastre logistiche con i vettori, con lo scopo di migliorare l’efficienza e la sicurezza della logistica italiana e semplificare i processi di comunicazione tra operatori ed enti. La cabina di regia dovrà sostenere le attività elaborazione e realizzazione indicate dal soggetto attuatore nominato dal ministero dei Trasporti, Uirnet, il cui

presidente Lorenzo Cardo ha definito l’insediamento “un’occasione concreta per confrontarci con i maggiori stakeholders del settore per fare in modo che la Piattaforma logistica nazionale digitale sia un sistema in grado di rispondere alle reali necessità del mondo logistico”.