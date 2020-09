2020, l’anno che rivoluzionò l’autotrasporto. Scania è pronta a trainarlo nell’era elettrica

15 settembre 2020: una data destinata a diventare storia, a scrivere il primo capitolo di una nuova storia dell’E-mobility, a rappresentare la prima tratta di un viaggio nel futuro a bordo di camion completamente elettrici, lasciandosi alle spalle un presente e un passato ormai secolare “scritto” da mezzi alimentati da diversi tipi di carburanti inquinanti, sostituendo il cuore pulsante dei mezzi , non più con un motore ma con potentissime batterie. È questa la svolta epocale annunciata da Scania che ha scelto la data del 15 settembre per annunciare al mondo, con un collegamento in diretta in rete iniziato alle12 e durato poco più di 30minuti, d’aver raggiunto un incredibile traguardo: aver realizzato, pronti per essere lanciato sul mercato, in anteprima mondiale i primi tir completamente elettrici. I primi mezzi al mondo Scania senza un motore termico, a zero emissioni locali, Continua a leggere→