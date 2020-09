Il camion capace di viaggiare senza autista c’è già. E la Cina sarà pronta a venderlo nel 2023

Sarà dotato di sette telecamere, cinque radar a onde millimetriche e un lidar, oltre a un sistema di pilota automatico e sarà in grado di sorpassare, cambiare e immettersi in corsia, controllare e adattare la velocità, monitorare gli angoli ciechi, evitare gli ostacoli ed effettuare altre manovre, tutto in maniera automatica. È l’autocarro J7 camion, realizzato da First Automotive Works Jiefang Co. Ltd, il costruttore automobilistico cinese di proprietà statale, pronto a produrlo su vasta scala per immetterlo sul mercato nel 2023 nella versione L4, evoluzione del modello L3 sviluppato in collaborazione con PlusAI, una start-up statunitense con sede in California attiva nel settore dell’intelligenza artificiale, che a basse velocità e solo a certe condizioni, consente già oggi ai conducenti di togliere le mani dal volante o gli occhi dalla strada, mentre la versione L4 non richiederò alcun coinvolgimento né supervisione umana. “La cooperazione con PlusAI,”, ha spiegato Hu Hanjie, presidente della FAW Jiefang, “accelererà l’aggiornamento dei camion “intelligenti” e contribuirà alla filiera della relativa industria automobilistica e al sistema dei trasporti intelligenti in Cina”.