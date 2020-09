Autoscuole, cancellato l’obbligo della distanza di sicurezza di tre metri durante le lezioni

Le misure di sicurezza anti-Covid19avevano imposto alle autoscuole di mantenere una “distanza di sicurezza” di tre metri fra studente e studente nelle aule utilizzate alle lezioni di teoria. Oraquel limite è stato cancellato: in una nota i responsabili del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti hanno infatti confermato che “per quel che concerne le lezioni teoriche in aula per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali,esse devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del ministero della Salute e delle altre autorità competenti al fine di garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, l’uso obbligatorio della mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore”, aggiungendo che “è inoltre misura di prevenzione obbligatoria quella diretta a disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico prima dell’accesso in aula” e che “è prevista la possibilità per il titolare o un suo delegato di misurare, al momento dell’accesso in aula, la temperatura tramite termoscan”. Per quanto riguarda invece la distanza, sempre in aula, minima tra il docente e i discenti “ deve essere di almeno due metri, salvo l’utilizzo di barriere parafiato, che può ridurre la distanza a un metro” (provvedendo alla fine di ogni lezione un’adeguata igienizzazione dell’aula, degli arredamenti interni e suppellettili a uso degli allievi e dei docenti, nonché l’areazione dei locali, mentre per quel che concerne le lezioni svolte a bordo del veicolo” al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto contagio tra gli istruttori, l’esaminatore e l’allievo-candidato al conseguimento della patente di guida, o altre abilitazioni professionali, durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. Gli occupanti del veicolo devono, immediatamente prima di salire a bordo del veicolo, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici”. Il tutto seguito, “alla fine di ogni lezione o prova di esame e, comunque, ogni qualvolta sia variato l’utilizzatore del veicolo, sia esso istruttore, esaminatore allievo candidato alla ripresa di ogni giorno di lavoro, dalla pulizia del veicolo, dell’abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell’imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle ministero della Salute e delle altre autorità competenti”. Durantelo svolgimento delle esercitazioni pratiche degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno infine “stazionare in un ambiente organizzato evitando l’assembramento di persone”.