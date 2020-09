Furti d’auto, c’è un nuovo “caso”: diminuiscono per i privati ma aumentano per i noleggi

C’è un nuovo fenomeno che sta avvenendo nel mondo delle auto e che riguarda i loro furti: mentre il numero complessivo delle auto rubate è in calo, aumenta invece,dell’11 per cento, quello delle vetture a noleggio a breve termine. Un fenomeno preoccupante, che produce un danno per gli operatori pari a 12,5 milioni di euro l’anno e che si concentra in cinque regioni, Campania, Puglia, Sicilia, Lazio e Lombardia, dove avviene addirittura il 90 per cento dei furti, messo sotto i riflettori dall’analisi annuale elaborata da Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, che evidenzia come la “piaga che continua a colpire pesantemente le società di rent-a-car, generando gravi danni ai bilanci e all’operatività delle società di autonoleggio”, Continua a leggere→