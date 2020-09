Il pullman si prenota con l’App: Ravenna sperimenta il trasporto pubblico con chiamata

Mezzi di trasporto pubblico che si possono “chiamare” dal cellulare grazie a un’App. Un esperimento di mobility on demand pronto a partire dal 28 settembre a Ravenna nell’area di San Pietro in Vincoli per facilitare gli spostamenti tra i centri minori della zona sud della città. Il servizio sarà attivo nelle fermate sia del trasporto pubblico sia di quello scolastico e grazie alle caratteristiche dell’applicazione, compatibile con tutti i sistemi operativi, saranno fornite all’ utente, al momento della prenotazione, i tempi di arrivo del mezzo alla fermata e la stima di quelli necessari per raggiungere la destinazione. Un “esperimento” che sarà attuato tra le 9 e le 12 e dalle 14.30 alle 18, sia in inverno sia in estate, che non prevede aumenti di costi delle tariffe e che consentirà di effettuare la prenotazione da parte di più persone contemporaneamente, con l’obbligo di definire il numero dei passeggeri valutando il percorso migliore in termini di tempo anche con più utenti con fermate e destinazioni differenti. Il servizio sarà organizzato attraverso l’utilizzo di due mezzi (da 9 o 18 posti) durante il periodo invernale e con un mezzo durante quello estivo con la possibilità difare il biglietto a bordo grazie alla dotazione di emettitrici o richiedendolo all’autista, pur restando valida la possibilità di acquistarlo online come per le corse ordinarie. L’area interessata comprende Ravenna sud (con 3 fermate, Cmp, Ospedale/Pronto soccorso, via Berlinguer), Madonna dell’Albero, Borgo Faina, Longana, San Bartolo, Ghibullo, Gambellara, Santo Stefano, Osteria, Carraie, San Pietro in Vincoli, Coccolia, Ducenta, San Pietro in Campiano, Campiano, San Zaccaria, Borgo Sisa, Massa Castello, Bastia, Caserma, Casemurate. La sperimentazione avrà la durata di un anno. Per informare i cittadini dei centri interessati sulle caratteristiche del servizio e sui tempi e modi del suo utilizzo lunedì 7 settembre, dalle 20, nella piazza del parco Aurelio Orioli sarà allestito un gazebo dove verranno distribuiti depliant illustrativi.