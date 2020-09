Lampedusa e Linosa, i collegamenti fanno acqua? Il sindaco pronto a chiedere i danni a Siremar

Una richiesta di rescindere il contratto di servizio e di risarcire i danni per la comunita’ di Lampedusa e Linosa. A inviarla all’assessorato regionale ai Trasporti della regione Sicilia perché getti letteralmente a mare gli accordi con la compagnia di navigazione Siremar per i collegamenti con le isole è stato il sindaco Totò Martello in seguito a quelli che ha definito “i ripetuti problemi nel collegamento navale gestito dalla compagnia di navigazione. Avarie al motore, guasti meccanici, ritardi, partenze annullate, disservizi a bordo sono troppo spesso i tratti distintivi dei traghetti utilizzati dalla Siremar per i collegamenti con Lampedusa e Linosa”, ha denunciato il primo cittadino chiedendo ai responsabili dell’assessorato regionale ai Trasporti di rescindere il contratto “che evidentemente Siremar non e’ in grado di rispettare. Al tempo stesso siamo pronti a promuovere un’azione legale per chiedere il risarcimento per i danni provocati dalla Siremar all’economia delle nostre isole”, ha aggiunto Totò Martello, “dal momento che ai disservizi ai residenti si sono aggiunti, specie durante la stagione estiva, quelli causati ai turisti che hanno determinato cancellazioni di prenotazioni e mancata attività lavorativa”.